Eve yaptığı masrafı ev sahibi kabul etmedi! Ev sahibini parayla durdurdu

Kiracı ve ev sahibi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Denizli'de alacağı kiranın geciktiğini iddia eden ev sahibi kiracısının kapısına dayanarak zorla eve girmeye çalıştı. Evi boşaltmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca da karşısındakini ölümle tehdit etti.

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