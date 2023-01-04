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Eve yaptığı masrafı ev sahibi kabul etmedi! Ev sahibini parayla durdurdu

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 10:24
Kiracı ve ev sahibi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Denizli'de alacağı kiranın geciktiğini iddia eden ev sahibi kiracısının kapısına dayanarak zorla eve girmeye çalıştı. Evi boşaltmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca da karşısındakini ölümle tehdit etti.
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Ev sahibini parayla durdurdu
Ev sahibini parayla durdurdu
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