11 Ağustos 2022, Perşembe
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Eve giren firari vahşi hindi ortalığı birbirine kattı! ABD polisinden "özel hindi operasyonu"
ABD'de koruma altında tutulduğu doğa parkından kaçarak bir eve giren vahşi hindi ortalığı birbirine kattı. Ekiplerle uzun süre köşe kapmaca oynayan firari hindinin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte saniye saniye o anlar...