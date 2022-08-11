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Eve giren firari vahşi hindi ortalığı birbirine kattı! ABD polisinden "özel hindi operasyonu"

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 09:43
ABD'de koruma altında tutulduğu doğa parkından kaçarak bir eve giren vahşi hindi ortalığı birbirine kattı. Ekiplerle uzun süre köşe kapmaca oynayan firari hindinin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte saniye saniye o anlar...
Eve giren vahşi hindi... EVE GİREN VAHŞİ HİNDİ...

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