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Evden cephanelik çıktı: Binlerce fişek ve çok sayıda tabanca ele geçirildi

Evden cephanelik çıktı: Binlerce fişek ve çok sayıda tabanca ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 01:39
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ateşli silah bulunduran bir ikamete operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. isimli şüpheli şahsın evinde gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı yollardan temin edilen silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, 16 adet tabanca, 1 adet kalem şeklinde silah, 41 adet şarjör, bin 284 adet fişek ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
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Evden cephanelik çıktı: Binlerce fişek ve çok sayıda tabanca ele geçirildi
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