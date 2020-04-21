Evden alışveriş yaparken bunlara dikkat! Kargo geldikten sonra ne yapılmalı?

Koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ederken ülkeler de bir dizi tedbirler aldı. 11 Mart'ta Türkiye'de de görülen koronavirüs için 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlarda dört günlük karantina sürecinde eksiklerini gidermek için internetten alışverişe yöneldi. Peki evden alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte haberin detayları...