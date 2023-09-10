10 Eylül 2023, Pazar
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Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi 'yapmayın, bunlar yılların emeği' dedi
Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temizlik ekipleri, kötü koku yayılan ve böcekler çoğalan bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Ekiplerin temizlik çalışmasına uzun süre direnen ev sahibi K.D. (55), "Yapmayın, bunlar yılların emeği. Bana vakit verin, içerisinde önemli eşyalarım var" dedi.