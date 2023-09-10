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Evden 20 ton çöp çıktı; sahibi 'yapmayın, bunlar yılların emeği' dedi

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Giriş: 10.09.2023 17:29
Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temizlik ekipleri, kötü koku yayılan ve böcekler çoğalan bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Ekiplerin temizlik çalışmasına uzun süre direnen ev sahibi K.D. (55), "Yapmayın, bunlar yılların emeği. Bana vakit verin, içerisinde önemli eşyalarım var" dedi.
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