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Evdeki yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Evdeki yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 09.09.2024 14:43
Elazığ’da bir eve giren ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
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Evdeki yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı
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