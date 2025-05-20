Evdeki salon bitkilerine dikkat! Ağlayan çiçeğin sütü zehirledi

Evlerimizi güzelleştiren salon bitkileri bazen sağlığımız için tehlike yaratabiliyor. Bursa'da bir kadın yaprağı kırılan difenbahya bitkisinin süt kıvamındaki sıvısının ağzına sıçraması sonucu hastaneye kaldırıldı. Bu örnek evimizin baş köşesindeki çiçeklerimizin aslında ne kadar zehirli içeriğe sahip olabileceğini de gözler önüne serdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN