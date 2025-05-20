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Evdeki salon bitkilerine dikkat! Ağlayan çiçeğin sütü zehirledi

Evdeki salon bitkilerine dikkat! Ağlayan çiçeğin sütü zehirledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 15:50
Evlerimizi güzelleştiren salon bitkileri bazen sağlığımız için tehlike yaratabiliyor. Bursa'da bir kadın yaprağı kırılan difenbahya bitkisinin süt kıvamındaki sıvısının ağzına sıçraması sonucu hastaneye kaldırıldı. Bu örnek evimizin baş köşesindeki çiçeklerimizin aslında ne kadar zehirli içeriğe sahip olabileceğini de gözler önüne serdi.
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Evdeki salon bitkilerine dikkat! Ağlayan çiçeğin sütü zehirledi
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