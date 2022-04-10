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Evde yılan paniği! Ekipler müdahale etti

İHA
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Giriş: 10.04.2022 16:39
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin içerisine giren yılan paniğe sebep oldu. Evin banyo kapısının kasası ile duvar arasındaki boşluğa giren yılan bakın nasıl çıkarıldı.
Evde yılan paniği! EVDE YILAN PANİĞİ!

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Evde yılan paniği
Evde yılan paniği
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