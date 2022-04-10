10 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Evde yılan paniği! Ekipler müdahale etti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin içerisine giren yılan paniğe sebep oldu. Evin banyo kapısının kasası ile duvar arasındaki boşluğa giren yılan bakın nasıl çıkarıldı.