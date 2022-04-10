Evde yılan paniği! Ekipler müdahale etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin içerisine giren yılan paniğe sebep oldu. Evin banyo kapısının kasası ile duvar arasındaki boşluğa giren yılan bakın nasıl çıkarıldı.

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