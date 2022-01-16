16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Evde kebap şiş nasıl yapılır? Kebap sevenleri yakından ilgilendiren yöntem! İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Evde kebap şiş nasıl yapılır? Kebap sevenleri yakından ilgilendiren yöntem! İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2022 11:16
Pratik yöntemler hayatımızı kolaylaştırıyor. Mutfakta ise bu yöntemlere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Peki mutfakta hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgiler neler? Saç kurutma makinesinden pet şişeye kadar farklı malzemeler de kullanılabiliyor. İşte mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler…
Pet şişeyi kesip öyle bir şey yaptı ki... PET ŞİŞEYİ KESİP ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hastanede akılalmaz olay! Şakalaşma can aldı
Hastanede akılalmaz olay! Şakalaşma can aldı
Taksim’de tasma taktığı gelincikle gezdi
Taksim'de tasma taktığı gelincikle gezdi
Dünya bu intikamı konuşuyor!
Dünya bu intikamı konuşuyor!
Pet şişeyi kesip öyle bir şey yaptı ki...
Pet şişeyi kesip öyle bir şey yaptı ki...
İETT otobüsü dalgalar arasında kaldı
İETT otobüsü dalgalar arasında kaldı
Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
İstanbul’da kar etkili oldu
İstanbul'da kar etkili oldu
Otobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı
Otobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı
Kalınlığı 5 metreye ulaşan karla mücadele
Kalınlığı 5 metreye ulaşan karla mücadele
İstanbul’da kar yağışı gören çocuklar kendilerini sokağa attı
İstanbul'da kar yağışı gören çocuklar kendilerini sokağa attı
İstanbul’da arabaların üzeri bembeyaz oldu
İstanbul'da arabaların üzeri bembeyaz oldu
Mecidiyeköy’de kar yağışı etkili oldu
Mecidiyeköy'de kar yağışı etkili oldu
Daha Fazla Video Göster