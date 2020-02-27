Evde kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü mahlepli kandil simidi tarifi!

Evde kandil simidi nasıl yapılır? Mübarek Regaip Kandili’nin idrak edilmesiyle birlikte evde kandil simidi tarifi de araştırılıyor. Pastane usulü mahlepli kandil simidi yapılışı merak ediliyor. Peki, mahlepli kandil simidir nasıl yapılır? Günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılan evde kandil simidi yapılışı ve malzemelerini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, evde kandil simidir nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Evde kandil simidi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Recep ayının ilk Cuma günü kutlanan Regaip Kandili dolayısıyla, kandil simidi yapmak isteyen vatandaşlar, pastane usulü mahlepli kandil simidi tarifini araştırıyor. Gün boyunca araştırılan evde kandil simidi yapılışını sizler için derledik. İşte, evde mahlepli kandil simidi yapılışı!

KANDİL SİMİDİ YAPIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı, (bir kasede hafifçe köpürmüş olarak çırpılmış),

200 gram tereyağı veya margarin, (oda sıcaklığında),

Yarım su bardağı yoğurt,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Susamı ayrı düz bir tabağa, çörek otunu ayrı düz bir tabağa koyup yayalım.

Derin bir kabın içerisine un, mahlep ve kabartma tozunu koyup karıştıralım.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini başka bir kapta tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirelim.

Yağın içerisine yoğurdu, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri ekleyerek iyice karıştıralım.

Bu malzemelerin üzerine, un, mahlep ve kabartma tozundan elde ettiğimiz karışımını ekleyerek elimizle yoğuralım.

Kulak memesinden biraz daha sert bir kıvamda olacak bir hamur hazırlayalım.

Ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elimizle yuvarlayalım.

Kurşun kalem kalınlığından biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapalım.

Hamurların iki ucunu birleştirip simit şeklini verelim. Hamurları uzatma işlemini biraz unlanmış mutfak tezgahının üzerinde de yapabiliriz.

Uçlarını birleştirdiğimiz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, sonra ise susam ve/veya çörek otuna batıralım ve margarinle yağlayıp un serpip silkelediğimiz tepsiye dizelim. Aralarında biraz boşluk bırakmaya özen gösterelim.

Sadece yumurta akına bulayıp yaparsak, sade kandil simitleri yapabiliriz.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirelim.Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakalım.

Hafif ılık hale gelince kandil simitlerini servis tabağına aktarabiliriz.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

4,5 su bardağı un

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1,5 çay bardağı sulu yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Yumurta

Susam

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Mahlepli kandil simidi yapabilmek için öncelikle, un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri bir kap veya kase içinde karıştırın. Karıştırılan unu azar azar ekleyerek kabartma tozunu ilave edilerek yoğurmaya başlayın.

Karıştırılan hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.

Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Soğuyunca servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...