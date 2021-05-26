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Evde her şey kül olurken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı!

İHA
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Giriş: 26.05.2021 08:31
Güncelleme:26.05.2021 08:36
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı Yangın, Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yangın çıktı. Yangının rüzgarla kısa sürede büyümesiyle ev bir anda alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında müstakil ev ve evdeki eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in alevlerin arasından sağlam çıkması ise dikkat çekti.
Yangında Kur'an-ı Kerim detayı
Yangında Kur'an-ı Kerim detayı
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