27 Aralık 2022, Salı
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Evde doğurduğu bebeğini pencereden atan cani annenin cezası belli oldu!
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 19 yaşındaki Ece Çoban, evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak ölümüne neden olmuştu. Mahkeme heyeti, cani annenin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.