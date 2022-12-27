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Evde doğurduğu bebeğini pencereden atan cani annenin cezası belli oldu!

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Giriş: 27.12.2022 13:22
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 19 yaşındaki Ece Çoban, evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak ölümüne neden olmuştu. Mahkeme heyeti, cani annenin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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