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Evde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 12:10
Güncelleme:22.06.2024 12:10
Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu.
Çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu
Çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu
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