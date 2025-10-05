Evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Düzce’de bir genç, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, üniversitesiteden mezun olup Düzce’de çalışmaya başlayan G.E. (29), Konuralp’deki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.