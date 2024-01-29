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Ev satışında kademeli dönem

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 15:55
Konutta kademeli satış dönemi başladı. Firmaların uyguladığı yeni modelde önce arsa payı, sonra evler satılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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Ev satışında kademeli dönem
Ev satışında kademeli dönem
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