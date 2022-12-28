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Ev sahipliği oranı yüzde 61 oldu

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 13:33
TÜİK verilerine göre, konut sahipliği son iki yılda iki puan arttı. Verilere göre yüz kişiden ikisi ev sahibi oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
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Ev sahipliği oranı yüzde 61 oldu
Ev sahipliği oranı yüzde 61 oldu
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