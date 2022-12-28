Ev sahipliği oranı yüzde 61 oldu

TÜİK verilerine göre, konut sahipliği son iki yılda iki puan arttı. Verilere göre yüz kişiden ikisi ev sahibi oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

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