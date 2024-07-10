10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Ev sahiplerinin şaşırtan talepleri! Kiracı olmak için "memur olma" şartı
Yüzde 25 zam sınırı kalksa da ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları farklı sorunlarla devam ediyor. Sadece yüksek zam oranları değil ev sahiplerinin yeni talepleri de kiracıları düşündürüyor. Ev sahiplerinin şaşkınlığa neden olan talepleri arasında sabıka kaydı, maaş bordrosu ve memur olma şartı var.