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Ev sahiplerinin şaşırtan talepleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 12:50
Yüzde 25 zam sınırı kalksa da ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları farklı sorunlarla devam ediyor. Sadece yüksek zam oranları değil ev sahiplerinin yeni talepleri de kiracıları düşündürüyor.
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