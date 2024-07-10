Ev sahiplerinin şaşırtan talepleri

Yüzde 25 zam sınırı kalksa da ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları farklı sorunlarla devam ediyor. Sadece yüksek zam oranları değil ev sahiplerinin yeni talepleri de kiracıları düşündürüyor.

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