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Ev sahiplerinden kaçak pansiyon işletmeciliği! Akıllara durgunluk veren tezgah

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Giriş: 20.08.2023 12:44
Ev sahipleri kiralamada yeni boyuta geçti. Artık odalara ranza koyup kaçak pansiyonculuk yapıyorlar. 8 kişinin kaldığı odadaki bir ranzanın bedeli aylık 3.500 TL. 'Eşya kullanım bedeli' adı altında ücret alınıp çıkarken iade edilmiyor.
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