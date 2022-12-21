Ev sahibinin akrabalarıyla kiracılar arasında kavga kamerada!

Üsküdar'da kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışma, apartman boşluğunda kavgaya dönüştü. Ev sahibinin akrabaları tarafından darbedildiğini iddia eden kiracı Merve Şimşek (26), 'Tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından şikayetçi oldu. Şimşek, "Bir yıl içerisinde üç kez kira zammı istediler.