24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Ev sahibinden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki! Adana'da şoke eden görüntüler
Akılalmaz olay Adana'da meydana geldi. Parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attıp, kaçtı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, korku dolu anlar böyle görüntülendi.