24 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ev sahibinden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki! Adana'da şoke eden görüntüler

Ev sahibinden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki! Adana'da şoke eden görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2023 12:41
Akılalmaz olay Adana'da meydana geldi. Parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attıp, kaçtı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, korku dolu anlar böyle görüntülendi.
Çiftlikten kaçtı köpeklerin saldırısına uğradı!
Çiftlikten kaçtı köpeklerin saldırısına uğradı!
Borcunu alamayınca öyle bir şey yaptı ki!
Borcunu alamayınca öyle bir şey yaptı ki!
Hafif ticari araç alev topuna döndü!
Hafif ticari araç alev topuna döndü!
Tozlu göç başladı! İşte o zorlu yolculuk
Tozlu göç başladı! İşte o zorlu yolculuk
İstanbul’da minibüste tartışma yaratan olay!
İstanbul'da minibüste tartışma yaratan olay!
Geceyi gündüze çevirdi
Geceyi gündüze çevirdi
Korkunç olay! Otopark görevlisini ezerek...
Korkunç olay! Otopark görevlisini ezerek...
Halı sahada hayat kurtaran müdahale!
Halı sahada hayat kurtaran müdahale!
İstanbul’da gece yarısı feci kaza
İstanbul'da gece yarısı feci kaza
15 yıldır aranıyordu... Bakın nerede yakalandı!
15 yıldır aranıyordu... Bakın nerede yakalandı!
Tuvalet temizliği sırası kavgası cinayetle bitti
Tuvalet temizliği sırası kavgası cinayetle bitti
İstanbul’da akılalmaz tuzak kamerada!
İstanbul’da akılalmaz tuzak kamerada!
Daha Fazla Video Göster