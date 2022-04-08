08 Nisan 2022, Cuma
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Ev sahibi şaşkına döndü! Havuzun ortasında otomobil...
Avustralya'da aşırı hız yapan alkollü sürücü aracın kontrolünü kaybederek bir evin bahçesindeki havuza daldı. Talihsiz kadının imdadına komşular yetişirken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.