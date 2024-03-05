Ev sahibi ile kiracılar arasında "ek protokol" krizi! İmza atmadan okuyun: Yargıtay kimi haklı buluyor?

Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki sorunlara bir yenisi daha eklendi. Beş yılı dolduran kiracılar, ev sahipleriyle davalık olmamak için anlaşma yolunu tercih ediyor. Taraflar yeni kira konusunda anlaşarak ek protokol imzalıyor. Ancak bazı fırsatçı ev sahipleri bu duruma rağmen dava açabiliyor. Uzmanlar ise bu konuda Yargıtay kararlarını örnek göstererek kiracıları uyarıyor. İşte detaylar...