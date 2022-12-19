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Ev hanımlığından girişimciliğe! Hasırdan çanta ve şapka yapan annenin başarı öyküsü

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Giriş: 19.12.2022 13:08
2 çocuk annesi Zemzem Artun; oğlunun rahatsızlığı nedeniyle, geceleri başında nöbet tutarken el sanatlarına merak sardı. Ardındansa hasır örücülüğüne başladı ve ev hanımıyken girişimci oldu. İşte Zemzem Artun'un azim dolu başarı hikayesi...
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