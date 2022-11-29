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Ev hanımları dikkat! Sabun paketleme yalanıyla dolandırıyorlar

İHA
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Giriş: 29.11.2022 11:45
İzmir merkezli 6 ilde ‘sabun paketleme işi’ adı altında özellikle ev hanımlarından oluşan 500 mağdurdan 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi.
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