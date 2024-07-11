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Ev giren polisler gözlerine inanamadı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 14:08
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ikamete baskın düzenleyen polis ekipleri içeride kurulan özel düzenekle Hint keneviri üretildiğini tespit etti.
Ev giren polisler gözlerine inanamadı
Ev giren polisler gözlerine inanamadı
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