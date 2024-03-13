Etli ekmek için fırın önlerinde kuyruk!

Konya denince ilk akla etli ekmek gelir. Etli ekmek, iftar sofralarını da şenlendiriyor. Peki bu lezzetin sırrı ne? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğundan alacağız.

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