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Etli ekmeğin lezzet sırrı ne?

Etli ekmeğin lezzet sırrı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 16:51
"Kastamonu etli ekmeği" lezzetiyle öne çıkıyor. Tartışma ise "Etli ekmek Kastomonu'ya mı, Konya'ya mı ait?"
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