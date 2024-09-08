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Etkili yağış Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Etkili yağış Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 12:36
İstanbul dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış Taksim’de vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. O anlar kameralara yansıdı.
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