25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Etek giyen kadının videosunu çekti! Tacizciye meydan dayağı: Nasıl adamsın?
İstanbul Beylikdüzü'nde üst geçitten geçen kadın, tacizcinin kurbanı oldu. Etek giydiği için kayıt altına alınan mağdur kadın, şüphelinin yüzüne tükürerek “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyerek tepki gösterdi. Sinirini alamayan kadın, daha sonra şüpheliye meydan dayağı attı.