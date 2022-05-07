07 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
''Et ve sütte kıtlık olacak'' manipülasyonu!
Et ve süt ürünleri için piyasaya korku veriliyor. Önümüzdeki dönem içerisinde et ve süt üretiminde yarı yarıya bir düşüş olacağı yönündeki haberler, manipülasyon olarak yorumlandı.