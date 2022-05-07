07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ''Et ve sütte kıtlık olacak'' manipülasyonu!

''Et ve sütte kıtlık olacak'' manipülasyonu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2022 17:08
Et ve süt ürünleri için piyasaya korku veriliyor. Önümüzdeki dönem içerisinde et ve süt üretiminde yarı yarıya bir düşüş olacağı yönündeki haberler, manipülasyon olarak yorumlandı.
’’Et ve sütte kıtlık olacak’’ manipülasyonu!
''Et ve sütte kıtlık olacak'' manipülasyonu!
Tortum Şelalesi’ne turist akını!
Tortum Şelalesi’ne turist akını!
Antalya’da duygulandıran anlar!
Antalya'da duygulandıran anlar!
Doğu Karadeniz’de yağış etkili
Doğu Karadeniz'de yağış etkili
Terörün zarar verdiği kilise onarıldı
Terörün zarar verdiği kilise onarıldı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
7 köpeğin arasında kaldı!
7 köpeğin arasında kaldı!
İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
Pınar Gültekin’in acılı annesi isyan etti!
Pınar Gültekin'in acılı annesi isyan etti!
Rus oligarkların dev yatları Türkiye’ye akın etti!
Rus oligarkların dev yatları Türkiye'ye akın etti!
Hırsıza kurşun yağdıran amca, yeğeninin öldürdü!
Hırsıza kurşun yağdıran amca, yeğeninin öldürdü!
Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle gündem oldu!
Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle gündem oldu!
Daha Fazla Video Göster