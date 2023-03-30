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Et ve Süt Kurumu'nun adını ve tabelalarını taklit eden kasaplara denetim! İşletme sahibinden akılalmaz sözler: Vatandaş niye şaşırıyor?

DHA
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Giriş: 30.03.2023 12:03
Et ve Süt Kurumu'nun tabela ve isminin benzerini kullanarak satış yapan kasaplara yönelik denetimler devam ediyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde bulunan işletmelerin, denetimlerin başlamasının ardından tabelalarında değişiklik yaptığı görülürken; ekipler marka taklitçiliğinden dolayı tutanak tuttu. Denetimler sırasında çekim yapan gazetecilere tepki gösteren işletme sahibi, "Vatandaş niye şaşırıyor ki? Et ve Süt Mağazaları yazıyor, salak mı?" ifadelerini kullandı.
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