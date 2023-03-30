Et ve Süt Kurumu'nun adını ve tabelalarını taklit eden kasaplara denetim! İşletme sahibinden akılalmaz sözler: Vatandaş niye şaşırıyor?

Et ve Süt Kurumu'nun tabela ve isminin benzerini kullanarak satış yapan kasaplara yönelik denetimler devam ediyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde bulunan işletmelerin, denetimlerin başlamasının ardından tabelalarında değişiklik yaptığı görülürken; ekipler marka taklitçiliğinden dolayı tutanak tuttu. Denetimler sırasında çekim yapan gazetecilere tepki gösteren işletme sahibi, "Vatandaş niye şaşırıyor ki? Et ve Süt Mağazaları yazıyor, salak mı?" ifadelerini kullandı.