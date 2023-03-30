30 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Et ve Süt Kurumu'nun adını ve tabelalarını taklit eden kasaplara denetim! İşletme sahibinden akılalmaz sözler: Vatandaş niye şaşırıyor?
Et ve Süt Kurumu'nun tabela ve isminin benzerini kullanarak satış yapan kasaplara yönelik denetimler devam ediyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde bulunan işletmelerin, denetimlerin başlamasının ardından tabelalarında değişiklik yaptığı görülürken; ekipler marka taklitçiliğinden dolayı tutanak tuttu. Denetimler sırasında çekim yapan gazetecilere tepki gösteren işletme sahibi, "Vatandaş niye şaşırıyor ki? Et ve Süt Mağazaları yazıyor, salak mı?" ifadelerini kullandı.