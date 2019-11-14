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14.11.2019

Et dönerdeki hileye dikkat!

Et dönerdeki tehlike... A Haber canlı yayınında tüketicileri uyaran Döner Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Mercan, hayvanların kullanılmayan yağlarını et dönerde kullanan gıda teröristlerini uyardı. Tavuk döner fiyatına et döner satan firmaların sağlık için çok doğru olmayan, sabun sanayisinde kullanılan yağları et döner üretiminde kullanıyorlar diyerek tüketicileri kullandı.

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