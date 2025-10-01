Eşyasını taşıdığı evi soydu! Kolundaki beyaz saatten yakalandı

Ankara’da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir villaya eşya taşıyan nakliye firmasının çalışanı, ertesi gün arkadaşlarıyla birlikte aynı eve giderek 40 kilo ağırlığındaki çelik kasayı çaldı. Ancak polis, güvenlik kamerası görüntülerini dikkatle inceleyince kritik bir detayı fark etti. Evi taşıyan nakliye çalışanının kolundaki beyaz saatin aynısı, hırsızlık sırasında görülen kişinin kolunda da vardı. Kısa sürede kimlikleri belirlenen şüpheliler yakalandı ve cezaevine gönderildi. Peki çelik kasanın içindekiler ne oldu? İşte detaylar…

