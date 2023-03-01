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Eşya almak için girdikleri evleri yıkıldı! Baba ve kızından “Hasarlı eve girmeyin” çağrısı

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 09:24
Malatya'da 5,6'lık deprem sonrası enkazdan sağ salim çıkarılan baba ve kızı hastanede tedavi altında. Hasarlı evlerine eşya almak için giren baba kız yaşadıklarını anlattı. Depremzedelere "hasarlı evlere girmeyin" çağrısı yaptı.
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