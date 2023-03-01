Eşya almak için girdikleri evleri yıkıldı! Baba ve kızından “Hasarlı eve girmeyin” çağrısı

Malatya'da 5,6'lık deprem sonrası enkazdan sağ salim çıkarılan baba ve kızı hastanede tedavi altında. Hasarlı evlerine eşya almak için giren baba kız yaşadıklarını anlattı. Depremzedelere "hasarlı evlere girmeyin" çağrısı yaptı.

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