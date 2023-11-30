Estetik yaptıranlar dikkat!

Estetiğe olan talep, güzellik merkezlerinin sayının artışını da beraberinde getirdi. Ancak, merdiven altı merkezlerde yapılan estetik müdahaleler, maalesef telafisi mümkün olmayan hasara yol açabiliyor; hatta ölüme kadar bile götürüyor.

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