Estetik faciası evlilik arifesindeki kızı hayata küstürdü

Avusturya'da yaşayan ve evlilik arifesinde olan 25 yaşındaki Güllü Gökçe, burun estetiği yaptırmak için İstanbul'da bıçak altına yattı ancak ameliyattan uyanınca hayatının şokunu yaşadı. İstanbul Nişantaşı'ndaki ünlü bir doktor, Gökçe'nin kulağından kıkırdak parçası alarak üst dudak ve çene estetiği de uyguladı.