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Estetik dolgusundan sonra gelen ölüm | Yanlış enjeksiyon Kübra'nın sonu oldu

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Giriş: 01.02.2022 16:10
Kalça dolgusu yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin açılan davada beklenen Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Hazırlanan raporda Boyraz'a enjekte edilen dolgu maddesinin yanlışlıkla damar içine verildiği anlatılırken, kalp, akciğer, böbrekler ve damar içinde yabancı cisim, yağ embolisine rastlandığı ve organ yetmezliği sonucu ölümün gerçekleştiği anlatıldı. Peki, estetik yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları, A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğundan Prof. Dr. Halil İbrahim Canter aktardı.
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