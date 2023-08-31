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Videolar Yaşam Videoları Eşsiz manzara! 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi

Eşsiz manzara! 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi

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Giriş: 31.08.2023 03:52
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. İşte 'Süper Ay'ın İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendiği o anlar...
’Süper Ay’ Galata Kulesi ile birlikte...
'Süper Ay' Galata Kulesi ile birlikte...
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