31 Ağustos 2023, Perşembe
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Eşsiz manzara! 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. İşte 'Süper Ay'ın İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendiği o anlar...