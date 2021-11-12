12 Kasım 2021, Cuma
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Esrarengiz evde yangınlar devam ediyor: 16 günde 17 kez yandı
Kastamonu'nun Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin evinde bilinmeyen bir sebeple sürekli yangın çıkıyor. Esrarengiz yangınlar devam ederken Dadaylı ailesi Diyanet'e seslendi. 17 kez yanan ev için yardım bekleyen aile, "Ne yapacağımızı şaşırdık. 'Bugün neredesi yanacak' diye hortumla bekliyoruz" dedi.