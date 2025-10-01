Esrarengiz cinayet: Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar

Arnavutköy'de gece saatlerinde cadde ortasında bir kişiye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

