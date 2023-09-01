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Esra Erol'da son sözü çılgına çevirdi! Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca canlı yayında...

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Giriş: 01.09.2023 13:02
Esra Erol'a katılan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca canlı yayında tartıştı. Leyla Koca'nın çekişmeli boşanma davası açacağını ve arsayı vermeyeceğini söylemesi üzerine eşi Hakkı Koca ayağa kalkarak üzerine yürümeye çalıştı.
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