17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esra Erol'da şoke eden olay! ''Üç harflilerle konuştuğunu söyleyerek...''

Esra Erol'da şoke eden olay! ''Üç harflilerle konuştuğunu söyleyerek...''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2020 22:03
Güncelleme:17.06.2020 22:22
Esra Erol canlı yayınında şoke eden bir olay yaşandı. Üç harflilerle konuştuğunu iddia eden Ayfer Duran ve çocukları anlattıkları ile milyonları şoke etti. Esra Erol'da programına Iğdır'dan katılan Şaban Duran, "Eşim üç harflilerle konuştuğunu söyleyerek çocuklarımla birlikte evden kaçtı" dedi herkes şoke oldu. 17 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınına katılan Ayfer Duran, çocukları Muhammet Ali ile Semanur, anlattıkları ile herkesi şaşırttı. Canlı yayında ele alınan garip olay kısa sürede gündemde yerini aldı. İşte "üç harflileri görüyorum" diyen Ayfer Duran olayı...
Esra Erol'daki üç harfli olayı şoke etti!
Esra Erol'daki üç harfli olayı şoke etti!
Korkunç anlar kamerada! Anne ile kızı...
Korkunç anlar kamerada! Anne ile kızı...
İşte İstanbul'un göbeğindeki rezalet!
İşte İstanbul'un göbeğindeki rezalet!
Bu nasıl yanlışlık? Kanınız donacak
Bu nasıl yanlışlık? Kanınız donacak
Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem internete kavuştu
Başkan Erdoğan talimat verdi! Aylin ve Sinem internete kavuştu
Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
Bu kadarına da pes!
Bu kadarına da pes!
Mursi nasıl şehit edildi?
Mursi nasıl şehit edildi?
Muhammed Mursi’nin şehadetinin 1.yılı
Muhammed Mursi’nin şehadetinin 1.yılı
Yok artık! Yaptığı harekete bakın
Yok artık! Yaptığı harekete bakın
Şimşekler geceyi aydınlattı
Şimşekler geceyi aydınlattı
Bisiklet süren çocuğu tekme tokat dövdü!
Bisiklet süren çocuğu tekme tokat dövdü!
Daha Fazla Video Göster