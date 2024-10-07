Esra Erol'da saplantılı aşık dehşeti! "Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum"

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'a katılan Pınar Yenigül, eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini, şantaj ve tacize de uğradığını iddia ederek yardım istedi. Eski sevgilisinin mahrem görüntüleriyle kendisini tehdit ettiğini söyleyen 33 yaşındaki Pınar eski sevgilisi tarafından burnunun kırıldığını iddia ederek yaşadıklarını tek tek anlattı. Haluk Ersan'dan kurtulmak istediğini söyleyen Pınar Yenigül "Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum" diyerek canlı yayında isyan etti. İşte Esra Erol'da yaşananlar...