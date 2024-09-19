Esra Erol'da canlı yayında ortalık karıştı! Gülten ve 42 yaşındaki büyük sevgilisi stüdyoda

Esra Erol'da 16 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Gülten bulunmuş ve ailesi ile canlı yayında yüzleşmişti. Evden "işe gidiyorum" diyerek ayrılan Gülten'in 42 yaşındaki Ekrem'in yanına gittiği ortaya çıktı. Esra Erol'da bugün canlı yayında yaşanan büyük yüzleşmede Ekrem, Gülten ve anne babası stüdyoda yüz yüze geldi. Stüdyoda Gülten'in babası kızına "Seni satın almışlar" derken Ekrem'e dönerek "Kimsin sen cevap ver, cevap. Sende adam tipi yok" diye bağırdı.