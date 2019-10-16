Esra Erol'da 16 Ekim 2019 Çarşamba kesintisiz full tek parça izle | Video

ATV'nin hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen "Esra Erol'da" programının 16 Ekim 2019 Çarşamba günkü yayınını kesintisiz tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz... 16 Ekim Çarşamba Esra Erol'da ne oldu? İşte yanıtı...