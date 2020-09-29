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Esra Erol’a anlamlı ödül! Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden ‘Bir Ömür Boyu Onur’ plaketi

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Giriş: 29.09.2020 17:43
Güncelleme:29.09.2020 17:50
İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Esra Erol'a anlamlı bir ödül verdi. Esra Erol ödülünü İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu’dan aldı. Hakan Sulu yaptığı açıklamada, ‘’Biz İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri olarak şehitlerimizin yanında olduğunuz için, yetim çocuklarımızın yanında olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Şehit annemiz de var yanımızda Esma Çevik komutanımızın annesi. Bizler sizlerin desteğiyle, çevremizin desteğiyle şehit ve gazi ailelerimize elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz ve bir ömür boyu onur plaketimizi size armağan etmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Esra Erol ise teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Aramızda bulunan Şehit Esma Çevik'in annesine kalpten sarılıyorum. Allah sabırların en büyüğünü versin. Bu ülkeye yiğit bir kadın yetiştirmişsiniz. Esma Çevik, bomba imha uzmanı olarak Şırnak'ta görev yaparken, PKK'nın tuzakladığı bombayı çözmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Bu vatan uğruna genç bir kadın şehit oldu. O hepimizin kardeşi, ablası, kızı. Allah sabırlar versin" dedi.

Her daim şehit ailelerine maddi manevi destek sağladığını ileten Erol, toprağımızı korumak uğruna canlarını hiçe sayan yiğitlerimiz var. Onlar için hepimizin bazı sorumlulukları var diyerek teşekkürlerini iletti.

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