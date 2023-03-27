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Esra Erol Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi

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Giriş: 27.03.2023 10:03
6 Şubat’ta meydana gelen ve Türkiye’nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası ünlü isimler de bölgeye akın etti. Depremin ilk gününden beri yardım çalışmalarına destek veren Esre Erol, bu kez Hatay’da depremzedeler ile bir araya geldi. Yaraları sarmak için elinden geleni yapan ünlü sunucu, son paylaşımıyla takdir topladı.
Esra Erol Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi
Esra Erol Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi
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