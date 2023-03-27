27 Mart 2023, Pazartesi
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Esra Erol Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi
6 Şubat’ta meydana gelen ve Türkiye’nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası ünlü isimler de bölgeye akın etti. Depremin ilk gününden beri yardım çalışmalarına destek veren Esre Erol, bu kez Hatay’da depremzedeler ile bir araya geldi. Yaraları sarmak için elinden geleni yapan ünlü sunucu, son paylaşımıyla takdir topladı.