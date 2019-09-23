Esra Erol canlı yayınına damga vuran sözler: Ben ve bir yaşındaki çocuğum...

Atv ekranlarının fenomen programı Esra Erol'da yine izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Kader Yılmaz isimli genç kadın canlı yayına telefonla bağlanarak stüdyoda şok etkisi yaratan açıklamalarda bulundu.