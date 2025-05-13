13 Mayıs 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Esnaftan örnek hareket: Altın dolu çantayı sahibine teslim etti
Bursa’nın İznik ilçesinde bir çay bahçesinde yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu. Anne ve oğul, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet altın bulunan çantalarını oturdukları çay bahçesinde unuttu. Çantanın yokluğunu fark ettiklerinde aile büyük bir endişe yaşadı. Çay bahçesi işletmecisi ise altın dolu çantayı sahibine teslim etti.